X Money, accordo tra Elon Musk e Visa: arrivano i servizi finanziari via social

Mister X apre ai servizi finanziari: Elon Musk ha annunciato, attraverso la propria piattaforma social X, il lancio di un portafoglio digitale e di servizi di pagamento peer-to-peer forniti da Visa e destinati a un potenziale bacino da 400 milioni di utenti. La partnership si chiama X Money Account, secondo quanto annunciato dall'amministratrice delegata di X, Linda Yaccarino. Secondo quanto definito nell'accordo, Visa consentirà agli utenti di X di spostare fondi tra i conti bancari tradizionali e il proprio portafoglio digitale e di effettuare pagamenti peer-to-peer istantanei, come con Zelle o Venmo.

"Visa è il nostro primo partner per X Money, che debutterà quest'anno", ha scritto l'amministratore delegato di X, Linda Yaccarino, parlando "nuovo traguardo". L'accordo permetterà alla futura piattaforma di pagamenti, annunciata nelle scorse settimane e che arriverà nel corso del 2025, transazioni "sicure" e "l'accredito istantaneo di fondi su X Wallet attraverso Visa direct", ha specificato ancora la manager. Prosegue così la rivoluzione dell'ecosistema social avviata da Elon Musk dopo l'acquisto nel 2022, da parte di quest'ultimo, della piattaforma Twitter, poi ribattezzata X.

All'epoca, l'imprenditore sudafricano disse che l'acquisizione da 44 miliardi di dollari era un modo per creare una "app per tutto". In seguito affermò che la piattaforma avrebbe permesso agli utenti di gestire il loro "intero mondo finanziario" su di essa. A distanza di due anni dall'inizio dell'era Musk nel mondo dei social, quel progetto prende forma. Il servizio X Money dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre di quest'anno e, secondo alcune fonti informate sull'accordo, è probabile che vengano stipulati accordi anche con altri partner finanziari.

Uno dei primi casi d'uso di X

Money è quello di consentire ai creatori del sito di accettare pagamenti e conservare fondi senza istituzioni esterne, ha detto questa persona, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni interne.