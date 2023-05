14 morti e tanto dolore: due anni dalla tragedia del Mottarone

Con l’emergenza Covid-19 quasi alle spalle e un clima favorevole, domenica 23 maggio 2021 rappresenta la classica giornata da dedicare a un po’ di svago e spensieratezza. Sulle pendici del Mottarone splende un sole primaverile e la funivia che collega Stresa e la montagna gruppo del Mergozzolo è già rientrata in funzione da circa un mese. La teleferica inizia le sue corse alle 9.30, tutto funziona regolarmente. Almeno fino alle 12.30, quando a pochi metri dalla stazione di monte la fune traente dell’impianto si spezza e causa il distacco della cabina numero 3: questa inizia a scivolare all’indietro, aumentando esponenzialmente la sua velocità e andando a sbattere contro uno dei piloni del tracciato. La cabina precipita dunque al suolo dopo una caduta di oltre venti metri, rimanendo incastrata in una zona boschiva.

Il bilancio è tragico: 14 morti e un unico sopravvissuto, il piccolo Eitan Biran. Tra le vittime, gran parte della sua famiglia israeliana e residente nel pavese: il padre Amit Biran (30 anni), la mamma Tal Peleg (26 anni), il fratello Tom (2 anni) e i bisnonni Barbara Cohen Konisky (71 anni) e Itshak Cohen (82 anni). Niente da fare nemmeno per il piccolo Mattia Zorloni (5 anni) e per i suoi genitori Vittorio Zorloni (55 anni) ed Elisabetta Persanini (37 anni). E ancora la 27enne Serena Cosentino e il fidanzato Mohammed Reza Shahisavandi (30 anni), i fidanzati Alessandro Merlo (29 anni) e Silvia Malnati (27 anni) e infine Roberta Pistolato (40 anni) e Angelo Vito Gasparro (45 anni). Tante coppie spezzate, tante vite andate in fumo per un dramma difficile da accettare.

Negli ultimi due anni si sono moltiplicati eventi, emozioni e colpi di scena. Dopo il sequestro dell’impianto, via alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. I dubbi sul sistema frenante seguiti dall’acquisizione di documenti, dagli interrogatori del caso e dai fermi. Parallelamente, la vicenda del piccolo Eitan, rapito dal nonno materno e portato in Israele. Un caso risolto dopo meno di due mesi, con il rientro del piccolo in Italia.

È di pochi giorni fa la notizia della chiusura delle indagini sulla tragedia del Mottarone, una catena di omessi controlli, anomalie e piccoli incidenti, senza dimenticare i mancati o insufficienti investimenti. Un insieme di “negligenza, imprudenza, imperizia” e “ violazione ” delle norme sulla sicurezza dei trasporti secondo la Procura di Verbania. Indagati otto soggetti, per la precisione due società e sei persone fisiche: Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto, Anton Seeber, presidente del cda, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Le accuse contestate a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime. Per Tadini e Perocchio anche l’accusa di falso.