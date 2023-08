17enne violentata da un conoscente: la denuncia in provincia di Enna

La segnalazione di un nuovo presunto caso di violenza sessuale ai danni di una minorenne in provincia di Enna (in Sicilia) sta facendo in queste ore il giro del web. È comprensibile che, visti gli episodi che si sono verificati di recente, il racconto della vittima alle autorità abbia destato immediatamente l'attenzione mediatica.

Stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, sulla base delle ancora scarne informazioni rilasciate dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle delicate indagini sul caso, la vittima, una ragazza di 17 anni, sarebbe stata violentata a Valguarnera, un piccolo centro del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia.

Sarebbe stata la stessa giovane a denunciare i fatti, inchiodando alle proprie responsabilità il presunto autore dello stupro, un noto artigiano del piccolo comune dell'Ennese suo conoscente.

La procura delle Repubblica di Enna, diretta dal procuratore Massimo Palmeri, ha deciso di aprire un fascicolo, attivando tutte le procedure del Codice Rosso previste in casi di violenza sessuale come quello denunciato dalla 17enne. Le indagini del caso di presunto stupro ai danni della minorenne sono affidate ai carabinieri della locale stazione, diretti dalla compagnia di Piazza Armerina, i quali, per ovvi motivi, mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Secondo le poche indiscrezioni filtrate fino ad ora, la ragazzina sarebbe stata attirata in trappola da quell'uomo, presumibilmente un suo conoscente: dopo essersi incontrati in un locale, l'artigiano l'avrebbe violentata. A risultare fondamentale, per far luce sulla vicenda e identificare il presunto responsabile, proprio il racconto fornito agli inquirenti dalla giovane vittima.