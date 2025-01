Sbranata e uccisa dal branco di cani: l'aggressione choc a Latina

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a Latina, dove una ragazza di 30 anni è stata aggredita da un branco di cani di un amico 40enne poco dopo essere entrata nel cortile di casa di quest'ultimo: per la giovane, sbranata dagli animali, non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento sul posto di una pattuglia della polizia di Stato.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio all'interno di un'abitazione sita in strada Piccarello, nella periferia di Latina. Appena la settimana scorsa gli stessi cani, quattro o cinque in totale, avevano assalito un'altra ragazza così come il proprietario intervenuto in soccorso della sua amica: purtroppo in quest'ultima circostanza l'uomo non era presente, per cui nessuno ha potuto accorrere in aiuto della 30enne. La vittima, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine una ragazza di origini nigeriane che è stata identificata solo nella mattinata di oggi, è deceduta in un lettino dell'ospedale Santa Maria Goretti a causa delle lesioni riportate nell'aggressione.

L'allarme è scattato intorno alle ore 3.30 del mattino, quando una coppia di vicini di casa del 40enne, ridestata dal sonno dalle grida disperate della giovane, ha contattato il 112. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e una pattuglia della polizia di Stato. Al momento del loro arrivo, gli agenti hanno trovato la 30enne riversa a terra in un lago di sangue, circondata da quattro o cinque cani visibilmente ancora aggressivi. Per potersi far strada in sicurezza e raggiungere la ferita, ancora cosciente, i poliziotti si sono visti costretti a esplodere alcuni colpi di arma da fuoco verso i cani. Uno di essi è rimasto ucciso, uno è stato ferito e soccorso dai veterinari sopraggiunti sul luogo e due sono invece fuggiti dal cortile. Un quinto animale, invece, si è dimostrato mansueto e completamente inoffensivo.

Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, tuttavia, per la ragazza non c'è stato niente da fare: assistita dai soccorritori, è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Goretti, dove è spirata poco dopo il ricovero.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità da parte del proprietario degli animali: la casa, definita fatiscente, è stata sottoposta a sequestro, così come la salma della 30enne, che sarà probabilmente sottoposta a esame autoptico. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Latina Today, i cani erano denutriti, oltre che poco socievoli e particolarmente aggressivi.

I veterinari della Asl, dopo l'aggressione della scorsa settimana, avrebbero dovuto prelevare gli animali per effettuare una serie di test atti a verificare eventuali positività alla rabbia o l'esistenza di disturbi comportamentali, ma non erano riusciti nell'intento proprio per via della loro feroce reazione.