In 7 sull'auto che sbanda: morti 3 ragazzi, pure un 15enne

Il bilancio del grave incidente stradale verificatosi questa notte verso le 4 a Cantalupo, comune in provincia di Alessandria, è di tre morti e quattro feriti. Sull’auto, che è finita fuori strada nei pressi di un passaggio a livello, finendo poi la sua corsa nel giardino di una abitazione, viaggiavano 7 giovani. Nello schianto tre sono deceduti, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti. Questi ultimi sono stati tutti trasportati in ospedale. Secondo quanto fatto sapere fino a questo momento, due di loro verserebbero in gravi condizioni. Tra le vittime c’è anche un minorenne di 15 anni, gli altri due sono un 21enne e un 23enne.

La nebbia e l'asfalto viscido

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono giunte anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente costato la vita ai tre ragazzi. La tragedia è avvenuta nella notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo. Viaggiavano tutti a bordo di una sola auto, una Peugeot 807, finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo. Come spiegato dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco, che è stata allertata dai carabinieri ed è intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore, la zona è quella del passaggio a livello. Infatti, in una breve nota, Rete ferroviaria italiana informa che sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme a causa del danneggiamento dell'impianto provocato dal veicolo. Intanto è stata riprogrammata l'offerta ferroviaria e attivato il servizio sostitutivo con bus. Sul posto ci sono i tecnici Rfi. All’ora dell’incidente la zona era interessata da una fitta nebbia che non rendeva semplice la visuale.

L'alt dei carabinieri

Secondo quanto riportato da ilPiccolo, poco prima dello schianto la vettura con a bordo i sette ragazzi era stata vista da una pattuglia dei carabinieri nel quartiere Cristo mentre procedeva in modo irregolare. I militari avrebbero quindi intimato al guidatore di fermarsi all’alt ma questi avrebbe in risposta schiacciato l’acceleratore aumentando la velocità di marcia e cercando di sfuggire al controllo. Il conducente dell'auto, visti i lampeggianti accesi del mezzo di servizio e l'inversione per fermarli, avrebbe accelerato, dirigendosi verso la periferia della città. Dopo un inseguimento fino alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, gli uomini dell'Arma avrebbero perso di vista la Peugeot 807, comunicando il fatto alla centrale. La corsa dell'auto in fuga è invece proseguita, così come le ricerche per intercettarla.

Poco dopo, sempre durante la fuga, vicino al passaggio a livello di Cantalupo l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della vettura che ha urtato il guardrail, e fatto un volo di diversi metri e terminando la folle corsa finendo nell'area esterna, nel cortile-giardino della casa vicino al passaggio a livello. I giovani, tutti italiani, sarebbero di Alessandria. La causa del terribile schianto, alcuni pezzi della vettura sarebbero finiti sul tetto dell’edificio, potrebbero essere stati l'alta velocità, la nebbia e l’asfalto viscido. Le tre salme sono ora a disposizione della Procura di Alessandria, che ha già predisposto gli esami alcolemici per capire se i giovani avessero bevuto prima di mettersi in viaggio. Il conducente è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.

Il racconto di un testimone