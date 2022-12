Abodi: "San Siro? Per due club servono due stadi"

«Lo stadio San Siro? Due Club, due stadi... Probabilmente potrebbe essere questa la soluzione. Quello che peraltro avviene in tutte le capitali europee». Lo ha ipotizzato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ieri, durante la trasmissione «Un Giorno da Pecora» su Radio1 Rai.

Si è inserito così nel dibattito pubblico che coinvolge da mesi il Meazza. Abbatterlo? Ristrutturarlo? Mettersi una mano sul cuore e guardarlo come fosse soprattutto un monumento cittadino con i suoi 96 anni di partite rosso-nere e nero-azzurre, o guardare freddamente avanti, considerare l`aspetto tecnico e puntare prevalentemente al business? Tutte domande che per ora non hanno trovato una risposta ma hanno animato il dibattito e hanno visto schierarsi la città da un parte oppure dall`altra. Ora arriva anche la chiosa del ministro che accenna alla possibilità di sdoppiare la struttura. E arriva solo a qualche giorno dalle dichiarazioni di Matteo Salvini.

«Surreale che all`estero costruiscano stadi nuovi e sicuri dando lavori in pochi anni e qua si sta chiacchierando da anni senza aver posato una pietra per uno stadio nuovo che a Milano serve. Ci sarebbero 1,3 miliardi di investimenti di Milano di cui da anni si chiacchiera», aveva sbottato il ministro delle Infrastrutture.