Aggredisce un passeggero e gli stacca un pezzo di dito a morsi: paura in treno a Milano

Paura su un treno a Milano, dove un uomo ha dato in escandescenze vandalizzando il convoglio e quindi scagliandosi violentemente contro un altro passeggero, a cui ha staccato un pezzo di dito a morsi: il responsabile, un italiano di 29 anni in evidente stato di alterazione psico-fisica protagonista anche di un aggressione a danno dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato dichiarato in stato di fermo con l'accusa di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto, a bordo del convoglio 10937 di Trenord in partenza dalla stazione di Milano Lambrate e diretto verso Brescia e Bergamo. Entrambi i protagonisti della vicenda sarebbero saliti sul treno proprio alla stazione di Lambrate.

Sono all'incirca le ore 18.00 quando un uomo, in evidente stato confusionale, inizia a dare in escandescenze: si tratta di un 29enne con precedenti residente a Brescia. Secondo la ricostruzione fatta grazie alla testimonianza della vittima e di alcuni presenti, il ragazzo si è prima tolto la maglietta e ha quindi iniziato a vandalizzare la carrozza, colpendo con forti calci e pugni le portine e i finestrini. A un certo punto, completamente fuori controllo, il responsabile si è scagliato con violenza contro un 27enne che stava facendo ritorno a casa nel bergamasco. Il giovane, che ha tentato invano di riportare a più miti consigli il facinoroso e successivamente di fermarlo fisicamente cingendolo con le braccia, è stato aggredito dal 29enne, che si è rivoltato contro di lui mordendolo e staccandogli un'ampia porzione del terzo dito della mano destra.

Gli altri passeggeri presenti hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine, che sono intervenute alla stazione di Pioltello. Saliti a bordo, i carabinieri hanno cercato di fermare il facinoroso fuori controllo, venendo a loro volta aggrediti.

Non senza fatica gli uomini dell'Arma sono riusciti ad avere la meglio sul responsabile, che è stato condotto in caserma per le consuete operazioni di identificazione e incriminazione: per lui l'accusa di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima è invece stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano, ricevendo una prognosi di 60 giorni a causa delle lesioni riportate nell'aggressione subita.