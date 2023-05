Aggredita in auto per un incidente: il racconto choc di Nunzia De Girolamo

È bastato un banale incidente stradale per scatenare la violenta reazione di un automobilista nei suoi confronti: a raccontare la traumatica esperienza vissuta durante il pomeriggio di ieri è Nunzia De Girolamo. L'ex deputata, nonché ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a cavallo tra il 2013 e il 2014, ha spiegato quanto le è accaduto in un post caricato sul suo profilo personale Instagram, raccontando ai suoi follower la grande paura vissuta in quegli attimi concitati. Da un semplice tamponamento si è passati a una vera e propria violenta aggressione da parte del conducente coinvolto nell'incidente. "Capita a tutti di avere un lievissimo sinistro, soprattutto in una città così affollata e trafficata come Roma" , considera l'ex parlamentare sul social, tuttavia, "un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo" . Fuori di sè, l'automobilista ha sfogato tutta la propria rabbia per l'accaduto. "Una aggressione fuori dal normale" , aggiunge la De Girolamo, "con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia auto".

L'inattesa reazione ha letteralmente terrorizzato l'ex deputata. "Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata" , ricorda, "e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo" . Per fortuna alcuni passanti sono intervenuti in sua difesa, evidentemente allarmati dalla furia dell'automobilista. "Voglio ringraziare i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il peggio" , aggiunge la De Girolamo, oltre che la "celerità delle forze dell’ordine che ho prontamente allertato" . "Ovviamente ho subito sporto denuncia" , rivela l'ex parlamentare azzurra, "perché soggetti del genere non possono continuare a fare ciò che vogliono. Quella violenza va combattuta in ogni modo".

Un concetto ribadito anche nel video associato al post, registrato al termine della denuncia sporta ai carabinieri nei confronti del suo aggressore. "Ho subito un'aggressione immotivata" , spiega De Girolamo, "da parte di un ragazzo impazzito che non solo mi ha tagliato la strada, ma mi ha aggredito, ha preso a calci la mia macchina e mi ha sradicato lo specchietto" . Una disavventura che si è conclusa "solo grazie a un signore che ha detto 'Smettila' e a una signora che stava cercando parcheggio ed è intervenuta".