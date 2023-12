Sbatte al muro il 70enne e lo massacra di botte. Choc in centro a Firenze

Stava passeggiando per le vie del centro durante l'ora di pranzo, quando è stato raggiunto ed aggredito da un uomo sbucato da una via limitrofa. Protagonista della vicenda che arriva da Firenze è un cittadino settantenne, ricoverato all'ospedale di Careggi dopo aver subìto un vero e proprio pestaggio. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, l'episodio in questione risale alle scorse ore ed è stato immortalato in un video. Il settantenne, residente nella zona di piazza Santa Croce, era impegnato in una passeggiata in via de' Bentaccordi, quando è stato notato da un uomo più giovane. Quest'ultimo lo ha a quanto pare aspettato, per poi andargli incontro. E a quel punto è scattata la vera e propria aggressione: l'uomo lo ha scaraventato all'improvviso contro il muro, facendolo cadere a terra a seguito dell'urto.

In quel frangente, gli ha rifilato una violenta serie di calci mirando allo stomaco, alla schiena e alla testa. Le urla dell'aggredito hanno con tutta probabilità attirato l'attenzione di altri residenti. E l'aggressore si è quindi allontanato lasciando l'anziano a terra dolorante, cercando di far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli esponenti delle forze dell’ordine e i sanitari del 118, i quali hanno trasportato il settantenne in ospedale affinché ricevesse le cure del caso. I motivi alla base del pestaggio non risultano al momento chiari e dovranno essere adesso gli inquirenti a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze però, l'uomo gli avrebbe farfugliato alcune frasi relative ad un cane, mentre lo picchiava. "Il cane si tiene legato", gli avrebbe detto.