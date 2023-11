Agguato a Reggio Calabria: dottoressa uccisa in macchina

Le strade del Reggino si sono macchiate di sangue. Nella tarda serata di ieri, la dottoressa 67enne Francesca Romeo, in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato mentre rientrava in auto, dopo aver finito il suo turno di lavoro. Con lei, il marito 66enne Antonio Napoli, anche lui medico e rimasto ferito di striscio ad un braccio. Al momento della sparatoria, era l'uomo a guidare la vettura. La vittima era originaria di Sant'Anna di Seminara, dove risiedeva assieme al coniuge.

Sul posto vi sono gli agenti del Commissariato di Taurianova e gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, che stanno hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Stando alle prime dichiarazioni delle forze dell'ordine, due persone nascoste nei terreni circostanti hanno sparato contro il veicolo nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova, appena dopo il cimitero del paese. Per il momento pare essere escluso un collegamento con la criminalità organizzata. La procura della repubblica di Palmi ha aperto un'inchiesta.