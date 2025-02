Ai domiciliari per stupro, evade e violenta ancora: pr peruviano in manette

Ascolta ora 00:00 00:00

Cesar Augusto Sanchez Martinez, peruviano 36 anni, è un noto pr delle discoteche romane. È piuttosto noto tra la gente della notte, le sue serate hanno un discreto successo ma da qualche giorno è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. A puntare il dito contro di lui è stata una "it girl", una ragazza immagine di un locale romano che sorge nei pressi del carcere di Rebibbia. Lei, residente nella periferia nord di Roma ha denunciato agli investigatori che, durante una serata, il peruviano l'ha invitata a bere tutto d'un fiato un cocktail offerto e subito dopo ha perso coscienza di se stessa, non ricordando nulla di quanto possa essere accaduto.

A fronte di questa denuncia, le forze dell'ordine hanno condotto il pr agli arresti domiciliari da dove, solo poche ore dopo, evade per fare un'altra serata in discoteca. In questo caso si tratta di una 20enne colombiana la cui ambizione è quella di lavorare nelle discoteche romane e che quella notte ha avuto la sventura di incrociare il peruviano in un locale dell'Eur. I due potrebbero anche aver consumato cocaina all'interno dei bagni del locale e poi consumato diversi alcolici insieme. Le versioni delle due ragazze collimano: c'è un drink, lui che lo offre, la richiesta di berlo tutto d'un sorso e poi quel senso di smarrimento e di perdita della cognizione del tempo. A questo punto l'uomo viene preso dalle forze dell'ordine che, invece di portarlo ai domiciliari, dai quali è evaso appena poche ore prima, lo hanno portato direttamente in carcere.

Tuttavia, i racconti delle due ragazze aprono scenari piuttosto inquietanti e gli investigatori stanno raccogliendo informazioni su eventuali altre situazioni simili che possano essersi compiute fra l'ottobre dello scorso anno e il 25 gennaio. Gli investigatori stanno concentrando la propria attenzione sui locali notturni di Roma e su un gran numero di ragazze che sogna di diventare ragazza immagine nelle discoteche della Capitale.

La prima vittima potrebbe essere stata abusata innei pressi della discoteca mentre le violenze sulla seconda potrebbero essere state compiute nell'abitazione dell'uomo al Quarticciolo.