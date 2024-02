Ladro rompe il finestrino e le ruba orologio di lusso e due bracciali

A Roma è ormai allarme sicurezza, con episodi di aggressioni, violenze e rapine all'ordine del giorno. Nel corso della giornata di oggi, giovedì 29 febbraio, una donna è stata aggredita e rapinata per le strade della Capitale mentre si trovava all'interno della propria auto. La vittima è stata costretta a consegnare alcuni suoi gioielli.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso della serata di oggi, giovedì 29 febbraio, intorno alle 19.30. Stando alla ricostruzione fornita alle agenzie di stampa dagli inquirenti, la vittima, una donna di 62 anni, si trovava all'interno della propria autovettura e stava percorrendo via Armando Spadini, in zona Flaminio, quando è stata avvicinata da un soggetto sospetto. La signora si era appena fermata in strada, quando un uomo col volto celato da un casco integrale e con un paio di guanti indosso ha affiancato la vettura e ha rotto il finestrino dal lato del guidatore servendosi del calcio della sua pistola.

In preda al terrore, la 62enne, una manager dell'azienda Bulgari, si è vista puntare l'arma addosso. Tenuta sotto tiro, la donna è stata costretta a cedere tutto ciò che di prezioso aveva con sé. Per la precisione, la signora ha consegnato al malvivente un orologio Bulgari del valore di 50mila euro e due bracciali di valore. Ottenuto ciò che voleva, il criminale a volto coperto si è allontanato dalla zona, fuggendo con il bottino e facendo perdere le proprie tracce.

Superata la prima fase di choc, la donna ha trovato la forza di contattare le autorità locali per chiedere aiuto. Sul posto gli agenti della polizia di Roma, che hanno ascoltato il suo racconto e poi dato immediato avvio alle indagini.

Si cercano i responsabili

Le indagini per risalire alle esatte dinamiche della vicenda e rintracciare il responsabilo sono gli agenti del commissariato di Villa Glori. Gli uomini in divisa, contattati da alcuni testimoni, hanno fornito assistenza alla 62enne e poi dato immediato avvio all'attività investigativa. Purtroppo il bandito è riuscito a scappare subito dopo aver commesso la rapina. A quanto pare sarebbe fuggito a bordo di una moto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. Gli inquirenti sono sulle tracce del rapinatore.