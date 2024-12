Alpinisti bloccati a 2.700 metri sul Gran Sasso, il maltempo blocca i soccorsi: come stanno

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS

Sono ore di preoccupazione per i due alpinisti rimasti bloccati sulle vette del Gran Sasso. L'allarme è scattato durante il pomeriggio di ieri - domenica 22 dicembre -quando gli sportivi hanno contattato i soccorsi per chiedere aiuto a causa delle condizioni meteo avverse.

Bloccati a 2.700 di quota

Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora, i due alpinisti si trovano a 2.700 di quota sul Gran Sasso. Purtroppo, causa maltempo, sono rimasti bloccati e non è facile neppure raggiungerli. Per via del forte vento, intorno alle 13.00 di ieri gli impianti di risalita di Campo Imperatore sono stati chiusi. Le raffiche, infatti, stavano raggiungendo i 100 km/h. Le temperature eranp già rigide, ieri si parlava di -5°, poi la Bora ha abbassato ulteriormente il termometro, ed è arrivata la neve fino ai 600 metri di quota.

Dal pomeriggio di domenica i soccorsi stanno cercando di raggiungere le due persone bloccate, senza però riuscirci. " Abbiamo effettuato diversi tentativi di recupero di due alpinisti bloccati sul Gran Sasso, in Abruzzo, dopo essere scivolati sul manto nevoso ", fa sapere stamani il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico su Facebook. " Purtroppo le condizioni proibitive causate dalla nevicata tuttora in corso e dalle forti raffiche di vento ci hanno imposto uno stop alle operazioni. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si effettuerà un nuovo tentativo. Sul posto dal pomeriggio di ieri sono presenti 30 tecnici del Soccorso Alpino".

Al momento, dunque, non è stato possibile raggiungere i due uomini. Nel corso della giornata di domenica, i soccorritori sono riusciti ad arrivare a Sella di Corno, ma non hanno potuto proseguire. Oltre al vento, infatti, si era aggiunta anche una fitta nebbia che rendeva la visibilità nulla.

I soccorsi fermi

Questa mattina c'è stato un ulteriore tentativo ma è arrivato lo stop a causa delle condizioni meteo ancora avverse.

I soccorsi si sono spinti fino al rifugio Duca degli Abruzzi, e ora sono fermi nel piazzale di Fonte Cerreto, da dove parte la funivia per Campo Imperatore. Si attende che il tempo migliori per poter riprendere immediatamente le