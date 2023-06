Anche Napoli ricorda Silvio Berlusconi

Un dolore forte che non conosce distanze e colori calcistici. La morte di Silvio Berlusconi ha scosso anche Napoli. Il Cavaliere amava la città partenopea. Un sentimento, questo, che l’ex premier ha più volte manifestato nel corso del tempo. Anche di recente. "La verità è che io sono un napoletano nato a Milano. Un vulcano di idee come il Vesuvio" , affermò il leader di Forza Italia nel maggio dell'anno scorso affacciandosi sulla terrazza naturale di Marechiaro nel corso della sua ultima visita nella città campana. Senza dimenticare il messaggio scritto in occasione della conquista dello scudetto del Napoli con il quale non solo si complimentava con gli azzurri per il successo ma augurava con il cuore ai partenopei di aprire un ciclo vincente.

E così oggi in città c’è chi ha voluto ricordare l’ex premier. In diversi punti del centro storico l'agenzia di pompe funebri Salvatore Kaiser ha affisso numerosi manifesti funebri in memoria del Cavaliere. "Ciao Silvio... buon viaggio" e accanto una frase attribuita all’ex presidente del Consiglio che recita: "Spero che questa mia esistenza terrena possa terminare mentre io sono teso a raggiungere un altro traguardo oltre la siepe" . Sullo stesso manifesto sono presenti anche le date 1936-2023 e due foto di Berlusconi di cui una in bianco e nero e l'altra a colori.

"Facemmo la stessa cosa quando è scomparsa la Regina Elisabetta", ha spiegato all’Ansa il titolare della ditta Salvatore Kaiser. Quest’ultimo ha evidenziato che Berlusconi "al di là di come la si pensi in politica, è stato un grande uomo, un grande imprenditore che ha dato lavoro a tanti e ci sembrava giusto ricordarlo". Lo stesso titolare della ditta ha evidenziato che il Cavaliere "aveva un rapporto speciale con Napoli al punto da definirsi un napoletano nato a Milano ed era quella la frase che in un primo momento avremmo voluto scrivere per ricordarlo. Berlusconi a Napoli lascia tanti amici".