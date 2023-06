Ancora maltempo, bomba d'acqua sul Maceratese: alcuni evacuati

Il maltempo colpisce ancora, stavolta con una bomba d'acqua che ha interessato il territorio del Maceratese. Una vera e propria bufera che, dopo aver vessato la zona di Ancona, Ascoli Piceno e di Fano, si è abbattuta sulla provincia di Macerata, provocando diversi danni.

La bomba d'acqua

Il maltempo ha colpito il Maceratese nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 giugno, intorno alle 19:30. Tanti i problemi connessi al nubifragio, durato più di tre ore. Le autorità locali hanno infatti registrato allagamenti localizzati lungo la strada che collega le frazioni di Villa Potenza e Passo di Treia. Non solo. Allagate molte altre strade, così come scantinati e garage collegati alle abitazioni. Il forte vento ha provocato anche la caduta di alcuni alberi.

Tanti i disagi a Macerata, Pollenza e Tolentino. Specialmente fra Pollenza e Casette Verdini sono state segnalate le situazioni più critiche, con ingrossamento di torrenti. A Sforzacosta, in particolar modo, il fosso Narducci è esondato. A Villa Potenza e di Sforzacosta le condizioni meteo hanno costretto diverse persone a evacuare i piani più bassi delle case per trasferirsi in quelli più alti a scopo preventivo. L'esondazione del fosso Narducci, infatti, ha portato a strade e abitazioni allagate.

Smottamenti

Oltre a questo, il maltempo ha provocato anche degli smottamenti. Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, una frana si è verificata in via Pace, a Macerata, impedendo la normale circolazione dei mezzi. Proprio a causa di ciò si sono verificati evidenti disagi fra gli automobilisti intrappolati nel traffico. Segnalati anche alcuni incidenti, fortunatamente non gravi. Un'auto, come riferito dalla stampa locale, si è purtroppo ribaltata in Galleria delle fonti. Il 40enne che si trovava alla guida della vettura è stato accompagnato in pronto soccorso per dei controlli, e non è risultato in pericolo di vita. Nel frattempo i vigili del fuoco sono impegnati a rispondere alle tante chiamate dei cittadini in difficoltà, e stanno effettuando diversi interventi, anche di rimozione dei detriti.

Le ordinanze