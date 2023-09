Ancora sangue a Milano, giovane accoltellato al volto: è grave

Ancora sangue e violenza a Milano. Questo pomeriggio, intorno alle 18:30, un giovane uomo è infatti stato accoltellato alle spalle e in pieno volto in zona San Siro. A soccorrere il giovane, risultato un egiziano di 25 anni, è stato un passante, che ha allertato il 118 e le forze dell'ordine. Il magrebino è stato trovato insanguinato in strada in via Matteo Civitali, all'altezza del civico 19.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'allarme è stato dato intorno alle 18:30. A quanto pare la vittima sarebbe stata sorpresa alle spalle e quindi accoltellata, prima alla schiena e poi al volto. Rinvenuto a terra, in una pozza di sangue, è stato stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari del 118, che lo hanno poi caricato in ambulanza per trasportarlo d'urgenza in ospedale. Stando alle informazioni raccolte, l'uomo sarebbe stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove si trova tutt'ora ricoverato. Sul posto due equipaggi su ambulanza e un'automatica.

Prima di essere portato via, il 25enne avrebbe detto agli inquirenti di essere stato accoltellato mentre aspettava il bus in viale Aretusa, all'altezza con via Rembrandt. A colpirlo, a suo dire, sarebbe iun conoscente. Nessuna spiegazione, però, circa le motivazioni del gesto.

Purtroppo l'area compresa fra piazzale Segesta e piazzale Selinunte è tristemente nota per le condizioni in cui versa. Scene di degrado, di violenza e di spaccio sono ormai all'ordine del giorno.

Le indagini

Gli agenti della questura stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda. Sono stati ascoltati testimoni e acquisite le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Secondo gli inquirenti, i due cominciato a litigare prima della fermata Atm. Poi, in preda alla rabbia, il soggetto armato di coltello ha estratto l'arma e si è scagliato contro il suo avversario.

Al momento non sappiamo nulla dell'aggressore, né delle motivazioni che possono averlo spinto ad attaccare.