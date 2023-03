"Andate a quel paese". Aranzulla attacca Deliveroo per una pizza fredda

Non è passato inosservato lo sfogo su Facebook del famoso blogger e divulgatore informatico Salvatore Aranzulla. “Il più letto in Italia” , si legge sul suo sito, ed è proprio così se si vanno ad analizzare i numeri spaventosi che fanno su internet i suoi tutorial di problem solving per l'informatica. Questa volta, però, a diventare virale è stato un post sui social media in cui Aranzulla si è lamentato del servizio offerto dalla compagnia di consegna di cibo Deliveroo. Il blogger aveva ordinato una semplice pizza, ma ha dovuto ingoiare un boccone amaro, anzi freddo, viste le condizioni in cui la focaccia è arrivata a destinazione.

Lo sfogo

“Faccio un ordine su Deliveroo per ordinare una pizza da un ristorante vicinissimo a casa – ha scritto su Facebook Aranzulla –. L'app, per non so quale motivo, mi fa fare l'ordine da un punto vendita dalla parte opposta di Milano. Quando me ne accorgo, provo a sentire l'assistenza: sono disposto a pagare per l'ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte di Milano. Risposta: non è possibile e ti chiudono la chat. Insomma, hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile. Ma andatevene a quel paese” . Dopo pochi minuti il profilo del divulgatore informatico è stato preso d’assalto dagli internauti, con commenti quasi tutti favorevoli, tanto che il blogger ha insistito. “ Ma è normale fare andare un rider per una distanza così lunga – ha commentato – mentre in chat ti prendono in giro dicendoti che è quasi arrivato? Quando mi dicevano che era sotto casa si trovava dalla parte opposta di Milano” .

La replica

Non si è fatta attendere la replica di Deliveroo che, come riporta il Corriere della Sera ha affermato: “L'ordine è stato consegnato al cliente in meno di mezz'ora, un tempo nella media della stragrande maggioranza degli ordini effettuati su Deliveroo”.