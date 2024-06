Tragedia a Siracusa, morto un bambino di 10 anni caduto nel pozzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Palazzolo Acreide, un comune italiano di 8.048 abitanti del libero consorzio comunale di Siracusa, dove un bambino ha perso la vita dopo essere caduto all'interno di un pozzo. Le dinamiche della vicenda sono ancora da chiarire. Non sappiamo come i due siano caduti all'interno della profonda pozza d'acqua.

A quanto pare i soccorsi sono stati contattati e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che si sono messi subito al lavoro. Sembra che sia stato mobilitato l'elicottero "Drago 148", decollato dall'aeroporto Catania Fontanarossa. Una donna di 54 anni si era da prima gettata nel pozzo per tentare di aiutare il minore, ma è stata recuperata.

Il pozzo, stando a quanto riferito da FanPage, ha una profondità di circa 15 metri, ed è collocato nelle campagne di Falabia. A quanto pare era pieno per metà. Resta da capire come il piccolo vi sia caduto, pare che nella zona ci fosse un campo estivo, ma l'informazione non è stata confermata. La donna, secondo le ultime informazioni, era scesa nella pozza d'acqua per soccorrerlo ed è stata poi recuperata e trasferita in ospedale, dove si trova in stato di choc. Insieme ai vigili del fuoco ci sono gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Anche il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha raggiunto la zona per seguire con apprensione le operazioni di soccorso.

Purtroppo da Palazzolo Acreide è arrivata la notizia che tutti temevano. Il bambino, di 10 anni, è morto. Sono stati gli uomini del Nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco a constatare il decesso del piccolo.

Sul caso, la procura della Repubblica ha già avviato un'inchiesta e la zona è stata posta sotto sequestro al fine di effettuare i rilievi. Ci si chiede come sia andata la vicenda, e se il pozzo fosse stato regolarmente segnalato.