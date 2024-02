"L'ho nascosta io". Anziana scomparsa a Viterbo, trovato il corpo: la confessione del figlio

La cercavano senza sosta, giorno e notte, da diversi giorni, da quando il figlio residente in Emilia Romagna non aveva avuto più notizie di lei, nemmeno dal fratello che abita a pochi chilometri dall'abitazione della madre. I carabinieri del nucleo operativo di Ronciglione, coadiuvati dai colleghi di Bracciano, sono riusciti a venire a capo della scomparsa di un'anziana di quasi novant'anni di Canale Monterano, in provincia di Roma, della quale non si avevano più notizie dal 24 gennaio scorso. Sotto la direzione delle procure di Civitavecchia e Viterbo, i militari hanno recuperato il corpo senza vita della donna, nascosto in un bosco della Riserva del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Il fermo

I carabinieri hanno fermato il figlio della 90enne residente a Caprarola, sempre nel Viterbese, perché sospettato di aver occultato il cadavere dell'anziana madre. Si tratta di un uomo di 60 anni disoccupato. "L'ho nascosta, vi dico dove si trova" , ha confessato il figlio ai militari nel corso dell'interrogatorio. A dare l'allarme della scomparsa della novantenne era stato l'altro figlio della donna, quello che abita in Emilia Romagna, il quale da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Dopo averla inutilmente cercata, e di fronte all'ennesimo, inspiegabile rifiuto da parte del fratello di poterla contattare, l'uomo ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri lo scorso fine settimana, facendo quindi scattare immediatamente le ricerche.

La confessione

Il figlio 60enne fermato, a inizio mese, aveva comunque ritirato la pensione della madre per poi improvvisamente staccare i cellulari e darsi alla macchia. Nella giornata di giovedì l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Ronciglione dopo che aveva dormito in un bed and breakfast in provincia. Visto il precipitare degli eventi, è stato eseguito un fermo della procura di Civitavecchia. Solo a quel punto l'uomo ha confessato di aver occultato il cadavere della madre dando indicazioni ai carabinieri su come ritrovarlo. Le indagini proseguono e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi sulla causa della morte della donna.