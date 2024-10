Anziano pronto a suicidarsi dal quinto piano: i carabinieri lo afferrano al volo

Ascolta ora 00:00 00:00

Era lì, sul balconcino del palazzo, pronto a lasciarsi cadere nel vuoto dal quinto piano per porre fine alla sua esistenza. Un gesto estremo e drammatico, fortunatamente sventato dal tempestivo intervento dei carabinieri che hanno afferrato al volo l'anziano e lo hanno salvato in extremis. Sono stati attimi di grande paura a Milano, nel quartiere Baggio, dove un 89enne ha provato a gettarsi nel tentativo di togliersi la vita. Resta l'enorme terrore per uno scenario drammatico che però gli uomini in divisa hanno evitato prima che diventasse realtà.

I militari hanno ricevuto una segnalazione, una richiesta d'aiuto con toni allarmati. Al telefono i familiari dell'uomo, che hanno chiesto un rapido intervento perché il signore aveva ormai scavalcato in parte la balaustra del balconcino condominiale con lo scopo di lanciarsi nel vuoto. Così i carabinieri sono saliti a bordo dell'auto e in poco tempo, grazie anche a un'efficace attività di coordinamento svolta dalla centrale operativa, hanno raggiunto lo stabile di residenza.

L'operazione non è stata facile e, dopo aver guadagnato il quinto piano di corsa, sono riusciti ad afferrare l'anziano per la cintura dei pantaloni e a trattenerlo dopo che era rimasto per alcuni minuti sospeso nel vuoto. Dunque, nonostante le difficoltà riscontrate nel loro intervento, l'uomo è stato messo in salvo. Il peggio è stato scongiurato pure per il provvidenziale supporto fornito da una seconda pattuglia sopraggiunta sul posto. A quel punto l'anziano è stato trasportato - in codice verde - dal personale sanitario all'ospedale Fatebenefratelli, dove è stato ricoverato a scopo precauzionale.

Sui profili social dell'Arma dei carabinieri è stato pubblicato il video del salvataggio che mette in evidenza tutte le fasi concitate dell'operazione. " Manda subito rinforzi ", è stato il messaggio lanciato dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte dei familiari del signore. E i militari, ripercorrendo le varie tappe della vicenda, hanno colto l'occasione per ribadire il loro servizio nei confronti della società: " Nelle difficoltà, possiamo aiutarvi ". Il filmato è stato rilanciato anche dai canali del ministero della Difesa: " Benfatto! Difesa per la collettività ".

Una storia piena di adrenalina e di forte apprensione.

Ancora una volta l'operato lucido e la prontezza dei carabinieri si sono rivelati cruciali per mettere in salvo una persona in enorme difficoltà. Nelle prossime ore bisognerà capire cosa aveva portato l'89enne a percorrere una strada che avrebbe portato allae che avrebbe gettato la famiglia nel dolore profondo.