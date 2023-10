Napoli, rapina con piccone in un minimarket: la vittima è il fratello

Entra in un supermercato con il piccone in mano, si avvicina ad un uomo, lo rapina e infine, con grande sorpresa, come se fosse un cliente come un altro, con tutta calma paga regolarmente la spesa ed esce dal negozio. La sconcertante storia arriva da Vico Equense, un comune situato nella provincia di Napoli. L’autore del blitz, in realtà, non aveva come obiettivo quello di effettuare un colpo nel negozio. L’uomo, un 37enne del posto, forse era in cerca di soldi, ma nel mirino c'era il fratello. Alla base dell’azione criminale, infatti, ci sarebbe una triste storia di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri quando il protagonista della storia decide di uscire da casa per andare a cercare il fratello 42enne. Cammina, cammina e alla fine ecco che lo trova. La vittima, non si sa se per paura, entra in un mini market situato in via Bosco. Con tante persone presenti probabilmente si sentiva al sicuro. Ma forse aveva sottovalutato la volontà del fratello. Quest’ultimo, con un piccone in mano, entra nel negozio e, incurante della presenza di clienti e della proprietaria, inizia a minacciare il familiare. Poi, come se non bastasse, si fa consegnare dal fratello lo smartphone e il codice pin per sbloccarlo.

La tensione, come ovvio che sia, diviene subito alta. L’azione dura pochi minuti. Un tempo, però, che sarà parso infinito per la vittima. L’assurda storia non finisce qui. Perché il 37enne, una volta raggiunto l’obiettivo, non scappa ma ne approfitta e, prima di andar via, fa anche la spesa: due birre e un pezzo di pane. Prodotti che paga regolarmente.

Come si vede dalle immagini catturate dal sistema di video sorveglianza del locale, il malintenzionato sceglie i beni da acquistare per, poi, avvicinarsi alla cassa, dove c'è anche un altro cliente, per pagare. Terminate le compere l’uomo, con il piccone, lo smartphone del fratello e la busta della spesa, esce dal mini market forse per far ritorno a casa. Ma all'esterno ci sono i carabinieri della stazione di Vico Equense che lo arrestano.

Il 37enne ora deve rispondere di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il piccone è stato posto sotto sequestro mentre lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario.