Assalto a un portavalori: autista pestato, bottino da 400mila euro ad Arezzo

Un blitz rapido e pianificato nei minimi dettagli, che ha fruttato ai malviventi un bottino da ben 400mila euro: così un commando composto da almeno tre uomini col volto coperto ha messo a segno ad Arezzo l'assalto a un portavalori.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, tuttora al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e risalire all'identità dei rapinatori, i fatti si sono verificati intorno alle ore 6.30 di oggi, venerdì 1 marzo a Palazzo del Pero, una frazione del comune di Arezzo. Un furgone della Fidelitas, società che per l'appunto si occupa di servizi di sicurezza, vigilanza e trasporto valori, è stato affiancato e quindi fermato da un altro mezzo mentre percorreva la strada in direzione di Sansepolcro.

Anche se non è ancora stato definito con precisione il metodo con cui ciò è avvenuto, i rapinatori sono riusciti a forare una gomma del mezzo blindato, costringendo così il vigilante che era al volante a rallentare fino a fermarsi. Da quel momento in poi tutto è avvenuto molto rapidamente: l'autista è stato raggiunto da tre componenti della banda, tutti armati e col volto coperto, che lo hanno fatto uscire dall'abitacolo. Dopo le minacce, le botte: messo fuori combattimento il vigilante, il commando ha preso il controllo del furgone, provvedendo a spostarlo in una zona più nascosta al di sotto del cavalcavia della strada statale 73. Qui i tre hanno forzato le cassette di sicurezza, all'interno delle quali c'era denaro per circa 400mila euro. Abbandonato il mezzo blindato, i tre uomini sono saliti nuovamente a bordo della vettura con cui erano arrivati sul posto e hanno fatto perdere rapidamente le loro tracce.

A notare il vigilante a bordo strada, ancora intontito e dolorante per la violenta aggressione subita, è stato un altro automobilista, che ha provveduto immediatamente a contattare i soccorsi e le forze dell'ordine. Il dipendente della Fidelitas, un uomo di 30 anni, è stato preso in carico dal personale medico di un'ambulanza inviata dalla centrale e quindi trasferito presso l'ospedale San Donato di Arezzo per ricevere le cure del caso. I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e raccolto le prove per dare immediatamente avvio alle indagini.

Non si tratta, purtroppo di un caso isolato: sempre nella zona di Palazzo del Pero accadde un episodio simile nel 2004. La rapina al portavalori avvenne nel giorno in cui ad Arezzo era prevista una visita dell'allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi.