"Assassini". I no vax imbrattano l'edificio storico del paese di Fabrizio Frizzi

Una frase minacciosa dipinta con la bomboletta spray, per puntare il dito contro i vaccini dopo aver imbrattato in due differenti punti le pareti di un edificio storico. E a corredo, la firma inconfondibile degli autori: la doppia vu inscritta nel cerchio, il simbolo dei no vax. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Bassano Romano, il paese della provincia di Viterbo nel quale riposa il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. E il primo cittadino locale, nel condannare il gesto, ha anticipato l'intenzione di rivolgersi alle forze dell'ordine per risalire all'identità dei vandali. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili hanno agito durante la notte, per sfruttare l'assenza dei testimoni. E hanno dipinto la stessa scritta sul muro in pietra e su una parete esterna, in quest'ultimo caso proprio accanto ad una statua della Madonna. "Vaxati i bambini, siete mostri assassini", si legge.

Un vero e proprio raid vandalico che, al netto del messaggio, ha come vittima un palazzo che fa parte del patrimonio dello Stato dal 2003: si tratta di Villa Giustiniani Odescalchi, un sito di interesse artistico e storico che fa capo al Ministero della cultura. Oltre al danno, la beffa: per cancellare le scritte e ripulire le pareti saranno quindi utilizzati i soldi dei contribuenti. E il primo cittadino civico di Bassano, Emanuele Maggi, non le ha mandate a dire. "È intollerabile che si obblighi lo Stato ad utilizzare i soldi dei cittadini per togliere scritte e simboli che non hanno la capacità e la forza di persuadere nessuno circa il messaggio che volete veicolare - il suo pensiero espresso in una nota su Facebook, attaccando i no vax - ma con questi metodi incivili e volgari non farete altro che irrigidire anche chi la pensa come voi".