Assolombarda fa da volano alle pmi

Si è tenuto a Milano, nella sede di Assolombarda, il primo appuntamento de L'Arte di Crescere, il progetto promosso dalla Piccola Industria dell'Associazione dedicato alle Pmi che vogliono affrontare il tema dello sviluppo in modo consapevole, strutturato e orientato al lungo periodo. L'iniziativa nasce in un contesto economico caratterizzato da crescente complessità e incertezza, in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi con trasformazioni rapide, nuovi equilibri di mercato e sfide sempre più articolate. In questo scenario, la crescita non può più essere considerata un passaggio spontaneo o lineare: diventa un percorso che richiede visione strategica, capacità di adattamento e un approccio integrato. L'ecosistema delle Pmi di Assolombarda rappresenta oggi un pilastro fondamentale dell'economia del territorio: quasi 90mila occupati, 9,2 miliardi di valore aggiunto generato ogni anno tra Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Imprese con trent'anni di storia in media, ventotto dipendenti, radicate nei territori e capaci di costruire cultura d'impresa. Una realtà che merita

strumenti all'altezza della propria ambizione. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali di Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, seguiti dall'introduzione di Mattia Macellari, presidente Piccola Industria Assolombarda. Secondo i dati del Centro Studi di Assolombarda, il 2024 ha mostrato segnali di rallentamento che richiedono una risposta strategica lucida e tempestiva. Il fatturato aggregato è cresciuto dell'1,1%, ma il 45% delle imprese ha registrato una contrazione dei ricavi e il 26% ha ridotto gli addetti. A portare un contributo ispirazionale è stato Jury Chechi, pluricampione olimpico e mondiale nella ginnastica artistica, con un intervento dal titolo Crescere è una scelta. La sua storia - costruita su cadute, sacrifici e ritorni - ha offerto una riflessione potente sulla mentalità, la disciplina e il coraggio che accomunano lo sport d'élite e l'imprenditoria: la crescita come processo intenzionale, non come esito fortunato. Josip Kotlar, professore ordinario di Strategia, Innovazione e Family Business al Politecnico di Milano, ha presentato l'analisi Le Pmi italiane: numeri, trend e sfide, offrendo una lettura sistemica e approfondita delle dinamiche che stanno ridisegnando

il panorama competitivo delle piccole e medie imprese italiane ed europee, con un focus sulle sei leve strategiche individuate: internazionalizzazione, competenze, finanza, innovazione, sostenibilità e governance. Al centro dell'iniziativa anche la voce diretta degli imprenditori.

Attraverso la sessione Crescere nella pratica: storie di PMI, Dario Varisco (presidente Centauro), Mattia Cardazzi (amministratore delegato Fratelli Pagani) e Sergio Redaelli (amministratore delegato Crippacampeggio) hanno condiviso le proprie esperienze concrete, raccontando le scelte compiute, le sfide affrontate e i risultati ottenuti lavorando sulle leve della crescita. Le conclusioni sono state affidate a Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria, che ha inquadrato l'iniziativa all'interno dell'impegno di Confindustria a supporto delle Pmi italiane.