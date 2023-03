Attacco hacker all'Atac di Roma: file di fronte alle macchinette per il ticket

Atac finita nel mirino degli hacker. Da questa mattina, infatti, il sito dell'Azienda per la mobilità di Roma Capitale è fuori servizio, e la frase " Impossibile raggiungere il sito " viene riportata dai browser, al termine di una lunga attesa, quando si tenta di accedere alla pagina.

Il problema si è registrato fin dalle prime ore di stamani, mercoledì 22 marzo: gli utenti non possono neppure acquistare il biglietto dal sito web. Impossibile anche svolgere tutte le altre operazioni.

Ritorno del gruppo Noname057

Secondo quanto riportato dal portale hdblog.it, si tratterebbe di un attacco hacker da parte del collettivo russo NoName057. Ad essere colpita non solo Atac, ma anche alcuni siti del governo, della Camera dei deputati, del ministero della Difesa, del ministero degli Esteri e del ministero dei Trasporti. Attaccati anche i portali online Aeroporti di Bologna e Atm.

Sul canale Telegram di Noname 057, figura la solita immagine dell'orso che saluta, in posa vicino al simbolo della Repubblica italiana.

Al momento sono in corso accertamenti da parte della polizia postale. Gli hacker di NoName057 hanno postato un messaggio di rivendicazione: "20 soldati ucraini sono stati addestrati in Italia sul sistema missilistico Samp-T" , si legge nella loro nota. Gli hacker aggiungono che i loro "missili DDos per il segmento russofobo italiano sono pronti" , riferendosi al fatto che il premier Giorgia Meloni ha recentemente dichiarato che non vi sono le condizioni per un processo negoziale finalizzato a un accordo con l'Ucraina.

Atac irraggiungibile

Al momento il sito di Atac risulta fuori uso ma, come spiegano i tecnici, i sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l'erogazione del servizio di trasporto è regolare. La linea di trasporti, dunque, continua a lavorare.

"Sito internet e biglietterie off line per attacco cyber. Servizio di trasporto regolare Off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Attive invece le macchine emettitrici biglietti (MEB) nelle stazioni. Tecnici al lavoro per ripristinare i servizi" , si legge nel post pubblicato su Twitter da Atac.

Impossibile, dunque, acquistare i biglietti online. L'azienda fa sapere che gli utenti potranno comunque avvalersi delle macchine emettitrici del ticket presenti all'interno delle stazioni oppure delle rivendite (tabaccai ed edicole). Chiaramente i disagi ci sono: si registrano file di fronte alle macchinette per acquistare i biglietti.