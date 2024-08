Attenzione alla nuova tecnica delle strisce di plastica. Così i ladri entrano in casa

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate è il momento migliore per i ladri che intendono mettere a segno dei fruttuosi colpi; con i proprietari di casa in vacanza, le abitazioni rimangono deserte, per questo è più facile per i malviventi introdursi negli edifici in cerca di denaro e oggetti di valore. Nel corso degli anni i criminali si sono specializzati, mettendo a punto delle tecniche anche relativamente semplici in grado di aiutarli ad individuare le case migliori in cui entrare. A riportare un caso molto recente sono stati gli agenti della squadra mobile di Torino, che hanno fermato una banda criminale.

La tecnica delle striscioline di plastica

Emblematico il caso riportato da Torino. I ladri avevano scelto come base un B&b situato a Porta Palazzo e da lì partivano per raggiungere le case che avevano preso di mira. Ovviamente le abitazioni prescelte erano quelle rimaste incustodite dai proprietari, partiti per le vacanze. A quanto pare i criminali non commettevano i loro colpi soltanto nella città di Torino, ma arrivavano a spostarsi in tutto il Piemonte.

Una volta individuata la casa, i malviventi posizionavano delle strisce di plastica trasparenti sulla porta. In questo modo erano in grado di valutare se i proprietari delle abitazioni erano presenti oppure no. Se la striscia non veniva spostata o rimossa, avevano il via libera ad entrare, certi di trovare l'appartamento incustodito. In questo modo sono stati effettuati i furti.

Fermata banda di georgiani

Gli agenti della squadra mobile di Torino hanno recentemente sgominato una banda di ladri georgiani, due uomini riusciti a effettuare un colpo all'interno di un appartamento a Savigliano (Cuneo). Le vittime del furto sono due anziani, una coppia che non si trovava a casa, essendosi spostata in Liguria per le vacanze.

Riusciti a entrare in casa, i malviventi hanno portato via oro e gioielli, per un valore di alcune migliaia di euro.

I due stranieri sono stati arrestati nella notte di sabato 3 agosto, nei pressi del B&b. All'interno del loro covo, gli agenti hanno trovato orologi di lusso, borse di marca e gioielli.