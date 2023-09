Bolzano, Svp contro le Frecce Tricolori: "Atto nazionalistico"

Tensione a Bolzano per le Frecce tricolori. Il prossimo 25 settembre è in programma un’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale per i 100 anni dell’Aeronautica Militare, festeggiati nelle scorse settimane già nei cieli di altre città. Ma in Alto Adige non mancano le proteste: Harald Stauder, sindaco di Lana e candidato per l'Svp (Südtiroler Volkspartei) alle prossime elezioni provinciali, ha puntato il dito contro quello che rappresenterebbe un “atto nazionalistico insensibile nei confronti della fascia di popolazione di lingua tedesca e ladina” .

Nel corso della sua filippica riportata da Suedtirolnews, Stauder ha definito le Frecce tricolori una “pattuglia acrobatica conosciuta a livello internazionale non solo per le impressionanti manovre aeree, ma soprattutto per i colori nazionali italiani che vengono mostrati in cielo con i fumogeni” . Per l’esponente di Svp, ciò è inappropriato in una “zona etnicamente molto sensibile come la nostra”: “L'esecuzione delle manovre sopra l'Alto Adige deve essere riconsiderata dai decisori alla luce della nostra storia movimentata” .

Ma non è tutto. Stauder ha acceso i riflettori anche sulle ripercussioni dal punto di vista ambientale. “Mentre i cittadini sono chiamati a modificare il loro tenore di vita in vista, qui vengono fatti volare aerei inutilmente se non per il divertimento di alcuni nazionalisti” , l’affondo del sindaco di Lana. La richiesta della sua Plattform Heimat - corrente Svp - è chiara: spingere il governo provinciale a intervenire immediatamente a Roma contro il volo delle Frecce tricolori.