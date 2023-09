Palermo, attraversa la strada e viene travolta da un camion dell'Esercito: donna morta sul colpo

A Palermo questa mattina intorno alle 10 è morta una donna mentre stava attraversando a piedi viale Lazio, l'arteria di collegamento tra viale della Libertà e la Circonvallazione. Viale Lazio è una strada ad alta densità di traffico di auto, moto e mezzi pesanti a tutte le ore del giono e della notte. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la donna stava attraversando sulle strisce, o comunque nelle vicinanze, e non si è accorta dell’arrivo del mezzo pesante che ha provato a fermare la sua marcia. La vittima è una donna di 76 anni di nome Maria Bignardelli. Stava attraversando da un punto all'altro della strada, quando è sopraggiunto un camion dell’Esercito che l’ha travolta in pieno. La donna è morta sul colpo, nonostante il personale del 118 avesse provato a rianimarla prima del trasferimento in ospedale. Sul posto due pattuglie dei carabinieri, un’ambulanza, mentre la polizia municipale ha chiuso il tratto di strada tra viale Lazio e via delle Alpi con lunghe ripercussioni sul traffico. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche l’infortunistica della Polizia municipale per i rilievi e l’esatta dinamica dell’incidente. Bisognerà capire quale colore avesse il semaforo al momento in cui la donna ha attraversato la strada ed è stata investita dal mezzo pesante. Gli agenti hanno controllato le immagini riprese dalla telecamera che è installata sul semaforo, servirà a capire chi è passato con il rosso. Intanto l'uomo alla guida del mezzo pesante è un militare il cui mezzo stava transitando per raggiungere la caserma Cascino.