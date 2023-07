Auto rubata in pieno centro cittadino, la gente filma e applaude: choc a Giovinazzo

Incredibile episodio a Giovinazzo, in provincia di Bari, dove un'auto viene rubata in pieno centro cittadino e nessuno fa nulla per impedirlo, anzi, partono addirittura degli applausi. Il tutto è stato ripreso in un video, che ha fatto il giro delle chat locali, e alla fine è stato il sindaco del paese a intervenire, pubblicando un lungo post sulla propria pagina Facebook.

Il fatto

Una vicenda al limite dell'assurdo. Nel filmato registrato da un passante si vedono chiaramente quattro uomi, muniti di piede di porco, aprire l'auto, una vettura bianca di grossa cilindrata. Con la spinta di un altro veicolo, la macchina è stata portata via a traino senza alcun tipo di problema. Una scena a dir poco incredibile, specie perché si è verificata a due passi da Palazzo di città, nella piazza centrale di Giovinazzo, dove si trovavano diverse persone.

Nessuno è intervenuto per fermare i ladri di auto, nessuno ha contattato le forze dell'ordine, non non è mancato però chi ha pensato a prendere il cellulare per registrare tutto in un video. Come se ciò non bastasse, al termine dell'"impresa" è pure partito qualche applauso. Il tutto è durato una manciata di secondi.

Il post del sindaco

Duro il post lasciato su Facebook da Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo. "Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un'auto come se nulla fosse ", scrive il primo cittadino, indignato. " Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni ", ha aggiunto. " Infine, poiché il fenomeno è tristemente noto spero e confido che l'attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall'inerzia e dall'ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera ", ha concluso.

Il problema sicurezza

Tanti i messaggi sotto il commento del sindaco Sollecito. " Bisognerebbe punire anche chi ha fatto il video, invece di filmare poteva benissimo chiamare le autorità ", protesta un cittadino. " Signor sindaco in prefettura per chiedere cosa? I carabinieri sono pochi, i vigili non ne parliamo. Cominciasse il Comune a fare ciò che può fare e cioè aumentare il controllo della polizia locale anche fino a tardi ", si lamenta un altro. " Queste riunioni sappiamo tutti come finiscono. Assumete altrimenti non vantiamoci di essere un paese turistico che dalle 9 di sera non ha più controlli. Fatti non parole ".