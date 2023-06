A Bagnoli ora si può andare in spiaggia, ma niente tuffi nell’acqua sporca

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha inaugurato una spiaggia a metà nell’area di Bagnoli, la cui sabbia era interdetta da anni. 7.500 metri quadrati di costa sono stati restituiti ai cittadini napoletani, ma in questo spazio ci si potrà solamente stendere al sole. Per rinfrescarsi sotto il sole ardente ci sono otto docce pubbliche. Il mare, però, dovrebbe essere guardato da lontano. I cartelli parlano chiaro: è severamente vietata la balneazione.

Il mare inquinato

A Bagnoli il mare continua a essere inquinato per colpa di una depurazione che non funziona, ma la tentazione per i bagnanti è troppo forte. In barba ai divieti e sfidando coraggiosamente la sorte sono in tanti a superare gli steccati e a tuffarsi in quella che potrebbe essere considerata una fogna a cielo aperto. Difficile riuscire a controllare i cittadini che decidono di contravvenire alle regole.

La reazione del sindaco

“Abbiamo riaperto dopo quindici anni una spiaggia pubblica – ha dichiarato al quotidiano la Repubblica il sindaco Manfredi – completamente bonificata con docce, servizi, solarium, per garantire ai cittadini di poter godere del sole e della bellezza di questi luoghi. Ma ora è tempo di intervenire sulla balneabilità. Abbiamo fatto uno studio molto dettagliato sulle procedure delle bonifiche a mare, in relazione al raggiungimento dell’obiettivo primario, la balneabilità, il problema non è il mare ma i depositi del fondo. In piena estate avremo i risultati, a settembre potremo stabilire una strategia per lavorare nella direzione che vogliamo, restituire il mare ai cittadini in tutta l’area di Bagnoli” .

La spiaggia

Il nuovo arenile pubblico inaugurato a Bagnoli dall’amministrazione comunale è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18. Non c’è bisogno di prenotarsi e si potrà accedere fino a esaurimento posti. Oltre alle docce e alla spiaggia ripulita ci sono altri servizi per i bagnanti, ma in quel luogo si può sostare solo per l’elioterapia. Il cartello a caratteri cubitali parla chiaro: niente tuffi a mare, la balneazione è vietata.