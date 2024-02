Roma, crolla balcone e travolge una donna: uccisa una 70enne

È rimasta travolta dal cielino soprastante il balcone del suo appartamento, senza avere alcuna possibilità di scampo: in questo modo è morta a Roma una donna di 70 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto tra le macerie dai soccorritori intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni residenti.

Il tragico episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, al civico numero 74 in via Bisaccia, nella frazione di Selvotta, zona sud della Capitale. Mezzogiorno è trascorso da pochi minuti, quando in centrale arriva la segnalazione del crollo di un balcone. Un forte boato, poi il cedimento improvviso della struttura, avvenuto peraltro in una palazzina nella quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Allarmati dal rumore e preoccupati che nel crollo potesse essere rimasta coinvolta la padrona dell'appartamento, i vicini di casa hanno lanciato l'allarme.

Sul posto indicato dai testimoni sono arrivati i Vigili del fuoco della compagnia di Pomezia e i colleghi di stanza all'Eur, che prontamente sono entrati in azione per raggiungere il luogo del cedimento e verificare che sotto le macerie non ci fosse nessuno. I pompieri si sono resi immediatamente conto del fatto che il crollo aveva interessato il piano di calpestio del balcone soprastante l'abitazione di un'anziana. L'unica speranza era che la donna non fosse in casa in quel momento o che, se colpita dalle macerie, fosse sopravvissuta al cedimento. Purtroppo così non è stato.

Sotto quel cumulo di detriti si trovava un'anziana priva di sensi, presumibilmentre deceduta sul colpo a causa di quell'improvviso crollo perché rimasta schiacciata senza possibilità di scampo. Quando sul posto sono sopraggiunti anche gli operatori del 118, questi ultimi hanno cercato in ogni modo di rianimare la 70enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Una volta dichiarato il decesso i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Roma Spinaceto sono entrati subito all'opera per ricostruire le esatte dinamiche del crollo e indagarne le cause.