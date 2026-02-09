Balla davanti al Colosseo con un coltello in mano, poi carica il video su TikTok, egiziano denunciato

Non c'è limite alla mancanza di rispetto per le regole da parte di alcuni soggetti; in un video divenuto virale sui social si vede un giovane egiziano esibirsi in un balletto, con tanto di coltello in mano, nei pressi del Colosseo e davanti a tantissimi turisti, fra cui bambini molto piccoli.

Il fatto ha naturalmente suscitato allarme e polemiche. I carabinieri, presa visione del video, hanno immediatamente identificato il soggetto, provvedendo a denunciarlo per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Nel filmato, infatti, si vede chiaramente che il giovane straniero impugna un coltello a serramanico. Tenendo in mano l'arma, balla felice a ritmo di musica, con il Colosseo sullo sfondo. Uno sfregio alla legge italiana e al suo territorio. Da qui la rabbia dei cittadini e la preoccupazione per lo stato in cui versa la città.

A quanto pare il soggetto è un 22enne egiziano senza fissa dimora.

Ad occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, che in poco tempo sono riusciti a risalire all'identità dello straniero. Questi è stato denunciato poiché il coltello a serramanico rientra fra gli oggetti che non possono essere portati in un luogo pubblico senza un giustificato motivo.

Il lavoro delle forze dell'ordine è continuo e serrato. Negli ultimi sei mesi sono state denunciate 272 persone, fra cui 25 minori: 117 denunce sono rivolte a cittadini stranieri. Sono state 420, invece, le armi sequestrate.

Eppure tutto questo sembra non bastare.