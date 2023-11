Bambina di 8 anni investita da un trattore: la piccola è in gravi condizioni

Una bimba di 8 anni è stata investita da un trattore a San Cataldo, comune della provincia di Caltanissetta, e dopo una delicata operazione chirirgica si trova tuttora ricoverata in ospedale in gravi condizioni di salute.

I fatti si sono verificati nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre. Subito dopo il tragico incidente, la giovane vittima è stata trasportata dal personale medico del 118, giunto in ambulanza sul posto, presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per ricevere le prime cure. Constatata la gravità della situazione, si è reso necessario effettuare un intervento chirurgico d'urgenza finalizzato all'asportazione della milza e al posizionamento di un drenaggio toracico.

I medici del Sant'Elia hanno quindi disposto il suo trasferimento presso la struttura specializzata dell'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo, dove la piccola potrà proseguire le cure. Stando alle prime informazioni, infatti, la bimba presenta anche delle fratture al bacino e a un piede, oltre che delle contusioni polmonari.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine. A quanto pare, il conducente del trattore, un mezzo gommato dotato di rimorchio, avrebbe investito la bambina mentre stava svoltando per raggiungere via Misteri a San Cataldo. Nella manovra il veicolo si sarebbe avvicinato al muro, colpendo la piccola, che in quei terribili istanti era da sola, all'altezza dell'addome e ferendola in modo grave. Il primo a prestare soccorso alla giovane vittima sarebbe stato proprio il conducente del mezzo agricolo, il quale ha provveduto ad allertare il 118 e a lanciare l'allarme per le condizioni della piccola.

Gli uomini della polizia municipale si stanno occupando di condurre le indagini per ricostruire le esatte dinamiche del tragico incidente. Il trattore è stato sottoposto a sequestro.