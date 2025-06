Bambino di sei anni si tuffa in piscina e muore: tragedia a Ferrara

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Lido delle Nazioni, località balneare in provincia di Ferrara: un bambino di sei anni di origini tedesche è morto dopo essersi tuffato in piscina al camping Tahiti. Il piccolo ha accusato un malore subito dopo essere entrato in acqua. Successivamente è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cona in condizioni gravissime. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto reso noto, è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della stazione di Comacchio. Secondo quanto riferito dai militari, al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un principio di annegamento o di un malore in piscina a causa di congestione.

Un dramma che segue di ventiquattro ore quello registrato a Lido Estensi, dove il sedicenne Aymane Ed Dafali è annegato per salvare due bagnanti in difficoltà.

Il giovane, originario del Marocco e da tre anni in Italia, si trovava nel ferrarese con degli amici per una giornata al mare. Tuffatosi in mare dopo aver notato due persone in difficoltà, il ragazzo non è più riemerso dall’acqua. Ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.