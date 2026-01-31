Crolla palazzina dopo esplosione: si cercano persone sotto le macerie

Articolo in aggiornamento

Ci sarebbero due persone disperse dopo il crollo di una palazzina ad Adelfia, nel Barese, a seguito di un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre gli eventuali feriti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri.

Il crollo della palazzina

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l'esplosione si sarebbe verificata nella tarda mattinata di sabato 31 gennaio all'interno di un edificio a due piani in via Oberdan, nel centro della cittadina pugliese. Dopo la deflagrazione, cui è seguito un incendio, la palazzina è crollata. Al momento, non si conoscono le condizioni degli occupanti: si tratterebbe di una coppia di anziani. Sul luogo della segnalazione, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute anche due ambulanze del 118. I residenti sono stati fatti allontanare per favorire le operazioni di spegnimento dell'incendio, che è ancora in corso.

L'esplosione