Cronaca locale |Bari

Crolla palazzina dopo esplosione: si cercano persone sotto le macerie

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo un'esplosione forse causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco al lavoro sul posto

Articolo in aggiornamento

Ci sarebbero due persone disperse dopo il crollo di una palazzina ad Adelfia, nel Barese, a seguito di un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre gli eventuali feriti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri.

Il crollo della palazzina

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l'esplosione si sarebbe verificata nella tarda mattinata di sabato 31 gennaio all'interno di un edificio a due piani in via Oberdan, nel centro della cittadina pugliese. Dopo la deflagrazione, cui è seguito un incendio, la palazzina è crollata. Al momento, non si conoscono le condizioni degli occupanti: si tratterebbe di una coppia di anziani. Sul luogo della segnalazione, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute anche due ambulanze del 118. I residenti sono stati fatti allontanare per favorire le operazioni di spegnimento dell'incendio, che è ancora in corso.

L'esplosione

L'incendio sarebbe stato causato dall'esplosione da una fuga di gas. Sembra che la coppia residente nell'edificio avesse una macchina a gas in garage e una stufa a legna in casa. Alcuni residenti avrebbero sentito due boati, prima che l'abitazione crollasse. Il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, ha rassicurato i cittadini con un messaggio condiviso sui social: "Cari concittadini, rivolgo a voi queste parole con il cuore colmo di apprensione per l’esplosione che ha coinvolto stamattina due nostri anziani residenti. - si legge nel post - Sebbene mi trovi momentaneamente fuori Adelfia, sto seguendo l’evolversi della situazione minuto per minuto.

Sono in collegamento diretto e costante con i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e la Prefettura, coordinando ogni passaggio necessario per garantire la massima assistenza. I soccorritori sono attualmente al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sarà mia premura tenervi costantemente informati su ogni sviluppo".

