Bari, tragedia alla vigilia del Primo Maggio: operaio sul muletto muore travolto dal materiale

Un'altra drammatica morte sul posto del lavoro. L'ennesimo incidente fatale assume contorni ancora più sconcertanti perché avvenuto proprio alla vigilia del Primo Maggio, giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori per ricordare le lotte per i diritti e in cui si moltiplicano gli appelli per la sicurezza sul posto dove si esercita la propria mansione. La tragedia si è verificata nella tarda mattinata di ieri a Gioia del Colle, in provincia di Bari, dove un uomo ha perso la vita mentre era al volante di un muletto.

Si tratta di un operaio di 59 anni identificato con le iniziali C. B. che, stando a quanto riferito dall'Agi, sarebbe stato travolto dal materiale caricato sul mezzo che guidava. Gli operatori sanitari del 118 si sono recati tempestivamente sul luogo dell'accaduto, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale del policlinico di Bari, mentre si resta in attesa dell'esame autoptico per tentare di individuare le cause del decesso e la dinamica dei fatti.

Sul posto si è resa indispensabile la presenza anche dei carabinieri e del personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal). Nelle prossime ore si proverà a fare luce sull'episodio e a ricostruire nei minimi particolari le circostanze che hanno portato alla tragedia. Al momento si resta appigliati alle prime indiscrezioni, secondo cui la vittima sarebbe stata sbalzata dal muletto che stava manovrando e così avrebbe riportato ferite risultate mortali. Il corpo del 59enne, sottolinea Giornale di Puglia, presentava evidenti segni di trauma.

L'uomo era in servizio nell'azienda specializzata in strutture prefabbricate in acciaio, lungo la provinciale 29 a pochi chilometri dal centro cittadino. Nello specifico - si legge su La Gazzetta del Mezzogiorno - si tratterebbe di un dipendente della ditta IMES che lascerebbe moglie e figli. La tragedia - che ha colpito l'intera comunità di Gioia del Colle, sotto choc per il lutto improvviso - ha gettato nello sconforto parenti, colleghi e amici dell'operaio 59enne.

In seguito alla tragedia alla vigilia del Primo Maggio nella provincia di Bari è intervenuto Giovanni Mastrangelo, sindaco di Gioia del Colle: " Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro ".

ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore

Il primo cittadino ha voluto dunque esprimere tutta la sua vicinanza e il cordoglio "".