Battipaglia, uomo uccide la moglie a coltellate

Un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie 37enne nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre. L’omicidio è avvenuto a Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno. Le attività dei carabinieri sono ancora in corso. Non è ancora chiaro chi abbia lanciato l'allarme. Al momento del delitto, in casa non erano presenti i due figli della coppia.

Da un primo esame, risulta che la vittima sia stata colpita alla gola. Sul posto sono presenti gli investigatori e gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constare il decesso della 37enne.