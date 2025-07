Cade nel Piave e viene schiacciata da un masso: 15enne morta per un selfie

Tragedia in provincia Belluno, dove nel pomeriggio di oggi una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere caduta nel Piave e poi schiacciata da un masso. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato quest'oggi - martedì 15 luglio - al Cesana Beach di Lentiai di Borgo Valbelluna (Belluno). L'allarme è scattato intorno alle 15.30. Sembra che Gaia de Gol, questo il nome della vittima, volesse fare un selfie insieme alle sue amiche e per tale ragione lei e altre due ragazze si erano arrampicate su un pendio che si affacciava sul fiume Piave, nei pressi del Ponte Busche - Cesana. Purtroppo qualcosa è andato storto. Il terreno ha franato, e la giovane è precipitata nel corso d'acqua, venendo poi investita da una scarica di sassi e pietre.

Ad essere fatale è stato l'impatto con un grosso masso caduto proprio sopra la 15enne, rimasta schiacciata. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi, allertati da chi ha assistito impotente alla scena. Sul posto un'ambulanza dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, i soccorritori del Suem 118, arrivati con l'elicottero, e i vigili del fuoco del comando di Belluno e del distaccamento di Feltre, muniti di gommone.

La giovane è stata recuperata e portata a riva, poi sono cominciate le manovre di rianimazione, ma tutto si è rivelato vano. La ragazza è morta sul posto, non c'è stata neppure la possibilità di trasportarla d'urgenza in ospedale.

Insieme alla giovane si trovavano le due amiche. Tutte e tre le ragazze sono di Borgo Valbelluna. Sembra che una delle ragazze, una 16enne, sia rimasta ferita. La frana le avrebbe causato alcune fratture. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Al momento si trova ricoverata in ospedale.

Quanto alla terza ragazza, questa è rimasta illesa.

A raggiungere il luogo della tragedia sono stati anche i carabinieri della

, che cercheranno di fare luce sulla vicenda. Gli accertamenti sono in corso.

Pare che le adolescenti si fossero arrampicate su una parete sull'argine del fiume Piave per poter scattare un selfie.