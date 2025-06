“Caduta dal tetto di un capannone”, 14enne trovata morta in un'area dismessa: cos'è successo

Appartiene a una ragazzina di appena 14 anni, di origini ucraine, il corpo della donna trovata morta ieri sera nell'area della ex Reggiani di Bergamo, in via Gasparino da Barzizza. La giovane, che abitava alle porte della città con la nonna e lo zio, sarebbe precipitata dal tetto di un capannone della ditta e trovata poco prima delle 21. Sul posto le forze dell'ordine e le ambulanze del 118, che hanno constatato il decesso della giovane. Secondo una prima ricostruzione, la 14enne si sarebbe allontanata da casa mercoledì. In giornata, la giovane avrebbe dovuto sostenere l’orale dell’esame di terza media, ma non si è mai presentata a scuola. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa, anche con un appello sui social media.

La procura ha aperto un'indagine

Sulla vicenda la procura di Bergamo ha aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un gesto volontario o altro.

Nell'area sono presenti diversi capannoni e spesso i ragazzi ci salgono sopra per fare. Nella notte gli inquirenti hanno svolto diversi controlli proprio sui tetti degli ex capannoni. Sulla salma, in ogni caso, sarà disposta l'autopsia.