Bimbi fatti nascere e venduti, l'oscura vicenda di Baida nel servizio de Le Iene

Bambini fatti nascere per poi essere rivenduti dietro il pagamento di una somma di denaro: il servizio de Le Iene tenta di far luce sulla oscura vicenda della casa di Baida (Palermo), che da oltre sessant'anni è avvolta nel mistero.

Nell'edificio venivano ospitate per partorire tante ragazzine, rimaste incinte in seguito a rapporti inconfessabili: le giovanissime trovavano riparo e venivano nascoste all'interno di questa casa, gestita dalla signora Polloni, soprannominata "mamma" per il suo ruolo. A seguito del parto, a volte solo poche ore dopo, le bambine nate all'interno della struttura finivano in una famiglia adottiva. Tutti i bimbi nati in quella casa servivano per delle adozioni.

"È losco. Questi vendevano i bambini"

Tuttavia, ciò che avveniva esattamente tra le mura della casa di Baida non è, apparentemente, mai stato documentato in modo ufficiale. Alcune delle bambine nate nella struttura, intervistate da Le Iene, hanno tentato invano di risalire alle proprie origini per scoprire chi fossero i loro veri genitori. Tutte riferiscono di un'infanzia serena con le proprie famiglie adottive, genitori definiti "ineccepibili e benestanti" dall'inviata del programma di Italia 1. "Erano tutte famiglie già segnalate al presidente del tribunale dei Minori, sulla base di amicizie, quindi sapevano già chi chiamare" : così una donna intervistata spiega come queste coppie arrivavano ad adottare proprio i bambini nati a Baida. "Sapeva scegliere la Polloni" , dice una di quelle tante bimbe nate nella struttura, "dietro un compenso era facile scegliere" . "Mio padre mi ha detto che ha dato un'offerta al momento della mia nascita" , ricorda un'altra donna, "ai tempi 300mila lire".

La ricerca dei documenti giusti potrebbe arrivare nell'immenso archivio di Stato civile, ma qui qualcuno rivela qualche dettaglio in più di Baida. " È losco ", rivela un uomo con la voce alterata per mantenere l'anonimato " praticamente questi vendevano i bambini, glieli toglievano ". " Io non lo so di preciso, però so che loro hanno distrutto pure il loro archivio ".

Il mistero dell'identità delle madri

Ma chi erano le giovani ospitate nella struttura? Si trattava per lo più di ragazze appartenenti a famiglie perbene, spesso minorenni, e che avevano avuto dei problemi, o avevano subito delle violenze. L'obiettivo era evitare che la notizia si potesse diffondere, ecco perché venivano nascoste nella casa fino al parto.

Consigliati anche da "mamma Polloni", come rivelato da una delle donne, i genitori adottivi evitavano di rivelare la verità sull'adozione spesso anche in età adulta "perché poteva essere pericoloso" . Venute a conoscenza dei fatti, comunque, in tante hanno deciso di mettersi alla ricerca delle proprie radici: ma è a questo punto che sono sortii problemi maggiori, dato che, a causa della mancanza di documentazione ufficiale, l'impresa divente quasi impossibile.