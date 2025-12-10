Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca locale

Blitz dei carabinieri a Caserta: quattro indagati per sfruttamento di braccianti irregolari

Agostino Salzano, proprietario di un'azienda agricola, e tre suoi collaboratori avrebbero reclutato e impiegato 11 lavoratori indiani senza permesso di soggiorno, in condizioni di sicurezza e igeniche precarie

Blitz dei carabinieri a Caserta: quattro indagati per sfruttamento di braccianti irregolari

Blitz dei carabinieri a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all'interno di un'azienda agricola. Il proprietario, Agostino Salzano, aiutato dalla sua compagnia e collaboratrice Mirtela Lusha, da Raghuwender Singh - detto Michele - e da Sunil Singh, avrebbero reclutato dei braccianti indiani irregolari e privi di contratto, organizzato il loro trasporto su furgoni intestati al titolare dell'azienda, imposto orari dalle 7:00 alle 16:00 con un compenso tra i 15 e i 50 euro al giorno, completamente in nero, omesso qualunque pratica per garantire la sicurezza e posto i lavoratori sotto uno stretto controllo, compreso il monitoraggio gps.

In un video diffuso dall'Arma, si possono vedere i militari mentre aprono uno dei furgoni intestati a Salzano, rivelando al suo interno la presenza dei lavoratori, oltre alle operazioni di intercettazione e monitoraggio del veicolo.

Nell'ordinanza del tribunale di Napoli, che ha previsto la custodia cautelare per gli indagati e il sequestro preventivo dei beni, si legge che Raghuwender Singh svolgeva il ruolo di collegamento tra braccianti e datore di lavoro, mentre Salzano si occupava della gestione organizzativa e del denaro. Nelle intercettazioni, i quattro discutono apertamente di come effettuare pagamenti "senza problemi" - mostrando quindi, come sottolineato, una piena consapevolezza dell'illegalità delle loro azioni - e di come risolvere la questione di eventuali documenti mancanti. Affermazioni, queste, fondamentali per l'impianto accusatorio. Si menzionano anche ricatti e punizioni per coloro che si lamentavano delle condizioni lavorative nell'azienda.

Nei loro accertamenti sul campo, effettuati nell'estate del 2023 e nel gennaio del 2024, i carabinieri avevano già rilevato la presenza di cinque braccianti irregolari. In totale, erano 11 gli indiani impiegati da Salzano, nel cui reclutamento avrebbero svolto un ruolo fondamentale i due Singh.

I loro nomi sono elencati nell'ordinanza, dove la situazione nell'impresa agricola viene descritta come "gravemente sfruttativa", con l'aggravante della vulnerabilità dei braccianti privi di regolare permesso di soggiorno.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica