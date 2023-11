Blitz al Quarticciolo, arrestato figlio dell'attore Stefano Sammarco: con sé oltre 3000 dosi di cocaina

È finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 23enne Manuel Sammarco, figlio dell'attore Stefano Sammarco, noto per aver recitato nel film italiano Cinque, ambientato per le strade di Roma. Stefano Sammarco è un soggetto già noto alle forze dell'ordine e non per le sue doti artistiche: venne infatti arrestato nel corso dell'operazione Mediterraneo, portata avanti dal gruppo Ros dei carabinieri, e nel 2015 ricevette una condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione. Purtroppo pare che il figlio abbia deciso di seguire le orme del padre.

Blitz al Quarticcolo

Dopo aver a lungo monitorato la situazione, nel corso della giornata del 2 novembre gli agenti di polizia sono entrati in azione. Coordinati dalla questura di Roma, gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del V Distretto hanno effettuato un blitz nella zona del Quarticciolo, a Roma, sorprendendo Manuel Sammarco mentre, raggiunte in scooter delle case popolari, saliva all'interno di un'auto posteggiata sotto gli edifici.

Gli agenti lo hanno visto rovistare, prelevare qualcosa dal cruscotto e poi rimettersi in viaggio, ed è stato a quel punto che hanno deciso di intervenire. Il giovane Sammarco è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Controllata anche l'automobile in cui era entrato.

La perquisizione personale e la verifica effettuata sulla vettura hanno portato al rinvenimento di diverse dosi di sostanze stupefacenti. Nello specifico si parla di un chilo e 200 grammi di cocaina, divisi in 3128 dosi. Non finisce qui, perché all'interno della casa del 23enne gli inquirenti hanno trovato 3.310 euro in contanti, probabile denaro ricavato dall'attività di spaccio, oltre che strumentazione e materiali per il confezionamento della droga.

A quel punto per il ragazzo sono scattate le manette. Accusato di spaccio di stupefacenti, Manuel Sammarco è finito dietro le sbarre della casa circondariale Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il padre già in carcere