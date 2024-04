"Le bollette non le paghiamo", e il campo rom accumula debiti per 419mila euro

Ascolta ora: ""Le bollette non le paghiamo", e il campo rom accumula debiti per 419mila euro"

Un debito di 419mila euro maturato in sette anni: a tanto ammonta l'ammanco nelle casse del comune di Mantova a causa degli abitanti di un campo rom che ospita al suo interno decine di famiglie.

A raccontare l'assurda vicenda è Costanza Castiglioni, inviata sul posto da "Fuori dal Coro", trasmissione televisiva di informazione e attualità in onda sulle frequenze di Rete 4 e condotta da Mario Giordano. La giornalista si reca con la sua troupe all'interno del campo nomadi di viale Learco Guerra a Mantova, che ospita 35 famiglie, ovvero all'incirca 110 persone in tutto.

L'obiettivo del servizio è quello di documentare una situazione che si trascina dal 2016, dato che gli occupanti del campo rom non hanno mai versato un solo euro al comune, né tantomeno hanno in programma di mettersi in regola: la cifra del debito che si è accumulato è decisamente considerevole e non può non avere ripercussioni sulle casse dell'Ente locale.

Intervistato dall'inviata del programma televisivo, il direttore dell’Aster locale, l'Agenzia servizi al Territorio, spiega la situazione debitoria dei rom che vivono all'interno dell'area di via Learco Guerra. "Ad oggi l’ammontare del debito nei confronti del comune di questo campo rom è di 419mila euro!" , rivela infatti Ildebrando Volpi. "La difficoltà principale è legata al fatto che il campo è strutturato in modo tale che ci siano dei contatori unici, quindi, a fronte di situazioni di mancato pagamento, è difficile andare a punire specificamente i soggetti morosi".

Insomma tutti hanno un debito, ma è impossibile quantificare come questo debba essere ripartito tra gli occupanti, i quali nel frattempo non si curano del problema, come se fosse naturale per loro poter attingere a delle risorse senza sborsare il becco di un quattrino. Innegabile che questa situazione abbia delle ripercussioni, dato che, in sostanza, tali insolvenze hanno effetti sulle risorse messe a disposizione dal comune di Mantova per aiutare le famiglie in difficoltà: l'incidenza supera l'1% l'anno.

Resta inutile lo sforzo della giornalista di far comprendere ai rom che lo spazio occupato dal campo è in realtà suolo pubblico: "Questa qua è gente privata, dimmi che non sei bugiarda, Dio ti punirà per le domande che stai facendo ", replica uno degli occupanti.

"Questi abitanti del campo rom, nella periferia di Mantova, da anni vivono completamente alle spalle del comune" , spiega al pubblico l'inviata.

"Non pagano nulla né l’affitto per l’area sosta dove vivono con le loro roulotte né tantomeno l’energia elettrica che viene loro fornita",

aggiunge Costanza Castiglioni.