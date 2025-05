Bologna, straniero armato di forbici aggredisce i passanti: attimi di panico

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Bologna, dove uno straniero armato di forbici ha scatenato il panico aggredendo prima i passanti e successivamente i carabinieri intervenuti per bloccarlo.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati in piazza dell'Unità nel pomeriggio della scorsa domenica 4 maggio. Protagonista in negativo della vicenda un pregiudicato marocchino di 28 anni in evidente stato di alterazione psico-fisica, causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Il nordafricano, peraltro di recente raggiunto da un ordine di espulsione, ha dato in escandescenze brandendo un paio di forbici e scagliandosi contro i passanti che avevano la sventura di incrociare il suo cammino. Sono all'incirca le ore 17.00, quando scatta l'allarme e giungono numerose segnalazioni al 112.

Nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, i presenti hanno cercato di difendersi dal nordafricano, e uno di essi lo ha affrontato con l'ausilio di una stampella, riuscendo ad allontanarlo temporaneamente dalla piazza e dalle altre persone. Quando i carabinieri hanno raggiunto il luogo indicato dalle segnalazioni, il marocchino si è scagliato anche contro di loro, riuscendo a ferirli con le forbici prima che questi ultimi decidessero di porre fine alla questione utilizzando il taser essendo stato inutile ogni tentativo di ricondurlo alla ragione.

Il facinoroso è stato bloccato a terra, ammanettato, e quindi condotto in ospedale per ricevere le cure del caso: qui gli esami tossicologici condotti dal personale sanitario hanno rivelato che il suo stato di alterazione era causato dall'abuso di cocaina. Il 28enne, stando a quanto riferito dagli uomini del nucleo operativo radiomobile, è "piantonato all'ospedale Sant'Orsola, in attesa di essere trasferito in carcere in seguito alle dimissioni, per poi attendere la convalida dell’arresto".

Nel frattempo le indagini condotte nei suoi confronti hanno fatto emergere una lunga lista di precedenti di polizia per stupefacenti e lesioni personali. L'episodio più recente rispetto all'aggressione con le forbici risale ad appena una settimana fa, quando lo straniero era stato denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti a offendere e lesioni personali. Quel che rende la situazione ancora più paradossale è che il marocchino in Italia già non dovrebbe esserci più, essendo stato raggiunto a fine 2024 da un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

In

attesa di convalida da parte del giudice, per il momento il 28enne è trattenuto con l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale e lesioni aggravate nei confronti del ragazzo che ha cercato di affrontarlo brandendo la stampella.