Borseggiatrici in trasferta: quando Milano si svuota, le ladre vanno a Venezia

Milano si svuota per la bella stagione? Nessun problema per le borseggiatrici che quotidianamente pattugliano piazze e fermate della metro, basta solo cambiare località e seguire i vacanzieri.

Si tratta di una cosa risaputa, e la trasmissione Dritto e Rovescio, che da tempo si occupa di raccontare il fenomeno, conferma gli spostamenti delle ladre, che da Milano sono pronte a viaggiare anche chilometri per raggiungere località come Venezia, Roma, o altre città dove d'estate si concentra maggiormente il turismo.

Borseggiatrici in trasferta

" Roma, Milano, Venezia, sono le città maggiormente colpite ", spiega un poliziotto all'inviata di Diritto e Rovescio. Le borseggiatrici sono pronte a spostarsi per brevi periodi a Venezia e Roma quando l'arrivo della bella stagione porta molte persone a lasciare temporanemente il capoluogo meneghino.

A Venezia, come viene mostrato dal servizio, il modus operandi delle ladre non cambia. E non mancano persone disposte a filmare i furti per denunciare la situazione e avvisare i passanti del pericolo. Si è addirittura formato un gruppo di volontari che si fanno chiamare "I Cittadini non distratti", che hanno uno slogan tutto loro: " Ocio al tacuin ". Tradotto dal dialetto veneziano, significa: " Occhio al portafoglio ". I volantini di avviso del gruppo di volontari vengono lasciati in posti ben visibili, come le cabine telefoniche, così da avvisare più persone possibili del pericolo incombente.

" Queste qui noi le definiamo 'borseggiatrici trasfertiste', proprio perché si spostano a Venezia, Firenze, Roma ", spiega Damiano Gizzi, presidente di "Cittadini non distratti". " Le tecniche che utilizzano sono le classiche: il braccio coperto da un foulard, o da una mappa, e c'è chi fa da palo e chi si occupa di prendere il portafoglio ".

Gizzi spiega che i punti caldi di Venezia sono la fermata della Linea 1, quella per le isole. Le borseggiatrici si confondono fra i turisti, si vestono come i vacanzieri, e mettono a segno i colpi.

Un problema dilagante

Ormai i volontari di "Cittadini non distratti" sono esperti nel riconoscerle, infatti all'inviata di Diritto e Rovescio ne vengono indicate due, appena salite sul vaporetto. Le due ladre indossano begli abiti, proprio per mischiarsi con i turisti.

Dopo alcuni minuti di servizio, la giornalista del programma di Rete 4 riesce ad avvicinarne alcune e a chiedere perché stiano rubando. " Non dobbiamo darti spiegazioni" , è la secca risposta. " Parli troppo ". La risposta di un'altra ragazza, incinta, è che ruba per fame, perché nessuno le dà un lavoro.