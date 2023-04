Bosco verticale anche a Roma: ecco dove e come sarà

Anche a Roma arriva il cosiddetto "Bosco verticale", ossia quella struttura progettata per ospitare alberi ma anche umani e volatili. Esempio emblematico è quello che si trova a Milano, nel Centro direzionale di Porta Nuova, ai margini del quartiere Isola. Adesso una costruzione simile è presente pure nella Capitale: si trova all'Eur, in viale dell'Oceano Pacifico.

Progetto Green island

Il Green island, questo il nome dell'edificio, è una struttura cubica di 13.200 metri quadri e la sua inaugurazione è prevista fra pochi giorni. Il padre del progetto è l'architetto Gennaro Farina dello Studio Polis ingegneria, che ha voluto dare un'importante impronta ecologica alla struttura. Il professionista ha infatti conseguito la certificazione "Leed Gold", riconoscimento di livello mondiale per la sostenibilità.

" Il verde è grande protagonista, sia all'interno, grazie alle corti stile giardino d'inverno, sia all'esterno grazie alle terrazze, e circonda interamente il cubo dorato che si presenta così all'occhio dei romani innovativo dal punto di vista del design, rispetto agli edifici costruiti in questo quadrante della Capitale, sebbene in linea con alcuni edifici iconici ", spiega Gennaro Farina a Il Messaggero.

L'innovazione

Si tratta, assicura il progettista, di un progetto innovativo. Con terrazze utilizzate come spazi per lavorare, e piante scelte secondo il loro modo di far passare la luce sia in inverno che in estate. La struttura base dell'edificio, un cubo, risulta dorata grazie al trattamento dell'alluminio, su cui è stata passata una particolare vernice che gli conferisce il caratteristico colore, molto simile al bronzo.

La maggior parte degli spazi del Green island sarà dunque destinata agli uffici, che dovrebbero ospitare più di 1.300 persone. Saranno garantiti anche numerosi posti auto, si parla di circa 200 parcheggi da destinare a chi lavorerà all'interno dell'edificio.

Green Island viene definito come un " business hub di nuova generazione ". La struttura è composta da quattro patii centrali, 16 giardini pensili che permetteranno la regolazione naturale di emissioni di CO2 e raggi solari. Le piante sono state scelte per garantire le giuste zone d'ombra.