Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca locale |Fermato un 32enne

Sarezzo (Brescia), barista ucciso a coltellate

Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, è stato colpito con un'arma da taglio nella serata del 15 dicembre: è morto in ospedale. In corso le indagini dei carabinieri per accertare il movente

Sarezzo (Brescia), barista ucciso a coltellate
00:00 00:00

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, 15 dicembre, all’esterno del bar Bellavista di Sarezzo, in Val Trompia, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale gestito dalla moglie. Ferito con un’arma da taglio, l’uomo è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, dove è morto poco dopo il ricovero.

I carabinieri hanno fermato un 32enne di nazionalità moldava, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio e presentatosi spontaneamente alle forze dell’ordine.

Trovato il coltello

Il coltello utilizzato è stato trovato all'interno di un cassonetto nei pressi del luogo dell'aggressione. Proseguono le indagini dei carabinieri per accertare il movente dell'omicidio.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica