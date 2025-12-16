Sarezzo (Brescia), barista ucciso a coltellate

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, 15 dicembre, all’esterno del bar Bellavista di Sarezzo, in Val Trompia, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale gestito dalla moglie. Ferito con un’arma da taglio, l’uomo è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, dove è morto poco dopo il ricovero.

I carabinieri hanno, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio e presentatosi spontaneamente alle forze dell’ordine.

Trovato il coltello

Il coltello utilizzato è stato trovato all'interno di un cassonetto nei pressi del luogo dell'aggressione. Proseguono le indagini dei carabinieri per accertare il movente dell'omicidio.