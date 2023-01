Terrore a bordo di un bus ribaltato a Padova. Anche bimbi tra i passeggeri

Tanta paura a bordo di un bus che si è ribaltato con a bordo adulti e bambini in autostrada a Padova. Sarebbero quattro le persone che sono rimaste ferite nell'incidente, avvenuto verso le 13 di oggi, lunedì 16 gennaio, allo svincolo di giunzione tra le autostrade A13 e A4. Tutte sono state trasportate in ospedale, di cui una in eliambulanza. E' ancora in prognosi riservata. Il pullman era partito questa mattina da Roma ed era diretto in Romania. La protezione civile ha allestito un campo d’accoglienza al casello di Padova est per fornire assistenza, viveri e servizi di prima necessità alle persone rimaste coinvolte.

Cosa è successo

Secondo quanto finora ricostruito, un pullman si è ribaltato sull'autostrada A13 subito dopo Padova zona industriale, lungo la rampa di accesso per l'A4 in direzione Milano. I vigili del fuoco, che sono giunti sul luogo da Padova, Mira e Venezia, hanno messo in sicurezza il mezzo e favorito l'uscita delle persone che erano rimaste all'interno del veicolo. I feriti più gravi sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem: due pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero e gli altri in ambulanza. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante dei vigili del fuoco di Padova Cristiano Cusin.

I soccorsi giunti sul posto

Poco dopo l'incidente, la polizia ha chiuso temporaneamente l’autostrada nel tratto in cui si è verificato il ribaltamento del bus, direzione Milano, per consentire ai vigili del fuoco e alle ambulanze di giungere il prima possibile sul posto. La carreggiata è stata poi riaperta dopo circa un’ora e mezza, verso le ore 14.30, una volta che sono state terminate le operazioni di messa in sicurezza. Per più tempo è rimasto invece chiuso lo svincolo per consentire agli uomini le operazioni di recupero del veicolo e il ripristino della normale circolazione. Sono circa una quarantina coloro che sono stati accolti al casello di Padova Est, dove è giunta la protezione civile che ha allestito un campo d’accoglienza per fornire assistenza, viveri e servizi di prima necessità alle persone rimaste coinvolte nel scenografico incidente.