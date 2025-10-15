Business aviation, Sea Prime a Las Vegas con le novità per le Olimpiadi invernali

Sea Prime, primo operatore in Italia nella business & general aviation con il brand Milano Prime e tra i leader a livello europeo, torna ad esporre negli Stati Uniti in occasione della NBAA Business Aviation Convention & Exhibition in corso a Las Vegas fino al 16 ottobre. Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’aviazione d’affari, l’evento rappresenta per Sea Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi.

Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, Sea Prime ha registrato circa 17 mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa.

A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) Sea Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della business aviation.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi - commenta, ceo di Sea Prime -, in particolare all’di 2.400 metri quadrati dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attesedel 2026".