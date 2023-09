Il detenuto in fuga, l'inseguimento e la caduta: poliziotto in coma a Milano

Notizia in aggiornamento

Un inseguimento finito male per un poliziotto che aveva in custodia un detenuto di origine palestinese, condotto nell'ospedale San Paolo di Milano per alcune ferite riportate in seguito a una lite avvenuta nel carcere di San Vittore. Nelle prime ore di questa mattina, giovedì 21 settembre, l'uomo è fuggito lanciandosi dalla finestra della stanza al secondo piano. Il poliziotto si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo ma ha sbattuto violentemente la testa. Le sue condizioni risultano molto gravi ed è in prognosi riservata al San Raffaele per un importante trauma cranico. È quindi stato sottoposto a un intervento chirurgico.